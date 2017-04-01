ТРК "Алекс"
Запорожские патрульные задержали наркоторговцев

В пятницу вечером в балке между площадью Пушкина и улицей Гагарина патрульные заметили двух мужчин с пакетами в руках. Копы остановили их с целью досмотра, но один из них толкнул патрульного и побежал в сторону улицы Победы, где успел спрятать коробку из-под ноутбука. После непродолжительной погони, патрульные задержали обоих. У одного был пакет с 75 баночками и 30 пластиковыми контейнерами вещества коричневого цвета, а в барсетке лежали еще 6 контейнеров. А в спрятанной коробке от ноутбука находилось еще несколько сотен баночек с таким же веществом, в рюкзаке баночки и контейнеры, пакет с "Насваем", более 11 тысяч гривен и  блокнот с заметками. Правонарушителями оказались 23 летние жители Днепра. По их словам, вещество коричневого цвета - это ацетилированный опий. Стоимость одного контейнера - 150 гривен, а банки - 300 гривен. Позже, в хостеле на улице Гагарина, где проживал один из злоумышленников, нашли еще несколько десятков капсул с наркотиками.

   
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