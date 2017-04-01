Школа телевидения в Запорожье Музыкальная школа, хореография, художественная и языковая школа - с этим знакомы многие родители, однако все это занимает очень много времени и порой не хватает 7 дней в неделю. Поэтому хочется какой-то микс. А телевидение — это сфера, которая объединяет многие творческие дисциплины. Мила Родичева, директор «Школы телевидения»: «Моя главная задача сделать любого ребенка успешным и счастливым. Очень много детей, которые приходят к нам в студию меняют свои жизненные цели и координаты, добиваются намного большего. Для этого мы и работаем. Незаметно менять жизни детей – это очень здорово. Наверно каждый ребенок, который к нам попадает как-то изменился». На уроках студии атмосфера творческая: дети и педагоги — сотворцы, соучастники единого творческого процесса. Это некий симбиоз, а не назидательное обучение. Как оказалось педагоги тоже учатся, благодаря детям. И этот процесс бесконечный. Ученики школы телевидения применяют знания, которые получают на уроках абсолютно везде. Ребята становятся уверенными в себе, пропадает стеснение и появляется раскованность. Совсем юные дарования готовы к покорению новых творческих вершин. Тут не просто обучают, а дают возможность использовать полученные знания на практике. И праздничный концерт, в котором приняли участие все ученики телевизионной студии, стал настоящим тому подтверждением. ВАЖНО megogo.net.

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