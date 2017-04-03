ТРК "Алекс"
В Запорожье хотят развивать туристическую сферу

Как привлечь туристов в Запорожье. Об этом говорили во время круглого стола представители власти, науки и бизнеса. Во время круглого стола городской властью была презентована программа развития туризма «семь на семь». Она включает работу по семи направлениям и должна презентовать город как место сакральное, природное, казацкое, историческое, индустриальное, видовое и событийное.  Также в центре «Казак-Палац» открылась выставка «Ярмарка путешествий». Там можно ознакомиться с туристическими и развлекательными услугами и товарами, которые предоставляются в городе и области. Сделать Запорожье привлекательным для туристов – дело непростое, но стоящее. Осталось дождаться воплощения задуманного, тогда наш город и остальной мир станут ближе.

  
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