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Послы Болгарии и Молдовы посетили предприятие "МОТОР СИЧ»
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Чрезвычайные и уполномоченные послы республик Болгария и Молдова в рамках визита в Запорожье посетили предприятие "МОТОР СИЧ". Делегация ознакомилась с продукцией и производством и впечатлилась уровнем специалистов. И Болгария, и Молдова входят в число более 100 стран мира, в которые поступает продукция АО «МОТОР СИЧ». Но воочию увидеть, как работает предприятие, послам этих государств довелось впервые. Гости встретились с руководством предприятия, ознакомились с выпускаемой продукцией, новыми наработками, узнали о производственных мощностях на территории Украины, географии поставок. А также о том, как функционирует социальная сфера, которую здесь удалось сохранить, несмотря на все трудности. Также послы двух республик посетили несколько цехов, тренажёрный центр и музей техники.
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