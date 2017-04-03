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Запорожская область налаживает сотрудничество с Молдовой и Болгарией
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С двухдневным визитом здесь находятся посол Республики Болгария в Украине Красимир Минчев и посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан. Первая встреча дипломатов состоялась с руководством области. Запорожский регион уже давно стал домом для общин этнических болгар в Украине. Именно поэтому Правительство Республики Болгария видит большие перспективы для развития отношений именно с Запорожским регионом. Посол Республики Молдова в Запорожской области впервые. Руслан Болбочан благодарит за возможность знакомства с регионом, напоминает, что Молдова оказывает поддержку украинским детям, пострадавшим в результате конфликта на востоке страны. И заявляет - в дальнейшем тоже готовы оказывать гуманитарную помощь.
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