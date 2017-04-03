ТРК "Алекс"
Аналоговое телевидение отключать пока не будут

Об этом сообщил председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во время визита в Запорожье. Также Юрий Артеменко поделился перспективами по поводу цифрового телевидения для телеканала «АЛЕКС». Встреча начинается с приятного. Глава нацсовета вручает грамоты за весомый вклад в развитие информационного пространства региона. В том числе – корреспонденту развлекательных программ ТРК«АЛЕКС» Маргарите Доценко. Юрий Артеменко рассказывает о новой методике лицензионного сбора – теперь она рассчитывается в зависимости от мощности передатчика, и перспективах цифрового телевидения. Аналоговое, как собирались в июне, отключать не будут. Когда отключат аналоговое телевидение пока неизвестно, вероятно не раньше чем в середине 2018 года, говорит Юрий Артеменко. Причин тому несколько. Регулятора смущает тот, что провайдер цифры – единственный. Тут надо либо участие государства или создание альтернативы. Для бедных нужны тюнеры, а для всех остальных – широкое покрытие. Собственно, отключать аналог надо что освободить место для внедрения 4G, к которому операторы как говорят будут готовы не раньше 2020 года. И вообще, к переходу на цифровое телевидение заинтересованы только те, кто сейчас платит и за него и за аналоговое вещание.

  
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