|
Аналоговое телевидение отключать пока не будут
|
Об этом сообщил председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во время визита в Запорожье. Также Юрий Артеменко поделился перспективами по поводу цифрового телевидения для телеканала «АЛЕКС». Встреча начинается с приятного. Глава нацсовета вручает грамоты за весомый вклад в развитие информационного пространства региона. В том числе – корреспонденту развлекательных программ ТРК«АЛЕКС» Маргарите Доценко. Юрий Артеменко рассказывает о новой методике лицензионного сбора – теперь она рассчитывается в зависимости от мощности передатчика, и перспективах цифрового телевидения. Аналоговое, как собирались в июне, отключать не будут. Когда отключат аналоговое телевидение пока неизвестно, вероятно не раньше чем в середине 2018 года, говорит Юрий Артеменко. Причин тому несколько. Регулятора смущает тот, что провайдер цифры – единственный. Тут надо либо участие государства или создание альтернативы. Для бедных нужны тюнеры, а для всех остальных – широкое покрытие. Собственно, отключать аналог надо что освободить место для внедрения 4G, к которому операторы как говорят будут готовы не раньше 2020 года. И вообще, к переходу на цифровое телевидение заинтересованы только те, кто сейчас платит и за него и за аналоговое вещание.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!