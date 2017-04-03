ТРК "Алекс"
В Запорожье подвели итоги субсидирования в отопительный сезон

Период времени, который очень бьёт по карману жильцов, то есть отопительный сезон в Запорожской области, завершен. Чтобы облегчить финансовую нагрузку десятки тысяч запорожцев обратились за субсидиями. Количество запорожцев, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, растёт с каждым годом. На 1 апреля текущего года оно составило 364 тысячи человек. Из госбюджета на субсидии для запорожцев были выделены 213 миллионов гривен. В областном центре за помощью к государству обратились почти 150 тысяч семей. Средний размер субсидии в Запорожье составил 1280 гривен – это более, чем в полтора раза больше, чем в прошлый раз. А с учётом продолжающегося роста тарифов, на следующий отопительный сезон количество желающих получать субсидию вряд ли уменьшится. 

  
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