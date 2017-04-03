Запорожскому 98-му коллегиуму – 30 лет! Хотя школа открылась 1 сентября 1986 года, свой юбилей празднуют весной. Праздничный концерт по поводу праздника состоялся в ДК «Орбита». За 30 лет в копилке коллектива - победители областных и районных олимпиад, малой академии наук и многочисленных конкурсов. 2 золотые медали подряд - выставки современных учреждений образования. Благодаря тому, что школа с 2005 стала коллегиумом - смогли с 1 класса открыть изучение иностранных языков – английского и немецкого. Расширился учебный план, появилось больше времени для внешнего независимого тестирования и ученики могут выбрать дополнительный профиль. Само собой, все это было бы невозможно без расширения возможностей материальной базы. На предприятии «МОТОР СИЧ» уже работают сотни выпускников 98 коллегиума, которые пришли напрямую или через технический университет. На праздничном концерте презентуют фильм о коллегиуме, который снимали год. А также гимн – на украинском и английском сразу. Награждают отличившихся и конечно рассчитывают – впереди новые достижения в области образования сегодняшнего поколения. ВАЖНО megogo.net.

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