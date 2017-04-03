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Конкурс патриотического творчества в Запорожье
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Спадщина-2017. Финал областного конкурса творчества патриотического направления прошёл в театре Магара. Ежегодный конкурс уже в 16 раз собрал участников со всей Запорожской области. В этот раз их было рекордное количество. В 8 зональных отборочных турах выступали 4 тысячи человек, в финал вышло 28 песенных и хореографических композиций. Также рекордным было и общее количество финалистов, выступавших на сцене театра Магара – более 200 человек. Участники исполняли народные и современные танцы и пели в номинациях когда поют солдаты, классика патриотической песни, украинская народная песня. Особенностью конкурса в этом году стал новый жанр – песни рождённые АТО. Гран-при фестиваля получила Александра Отрышко из Бердянска, выступавшая в номинации украинская народная песня.
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