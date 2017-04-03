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Каждый запорожец имеет право знать свои права
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В спорткомплексе областного института последипломного педагогического образования открылась передвижная выставка. На 25 стендах выставки – высказывания известных людей и молодых активистов, отстаивающих права человека. Рассчитывают, философия, история, эволюция прав человека, их стандарты и основополагающие свободы, конвенция ООН о правах ребенка – все в одной модели, смогут привлечь внимание к проблеме. Фотографии и рисунки, исторические факты, цитаты из документов возможно станут не только источником информации, но и создадут поле для дискуссий. Выставка будет работать на протяжении 10 дней, экскурсии по ней проводят студенты права.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!