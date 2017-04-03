ТРК "Алекс"
Когда запорожцам можно не платить за горячую воду

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", спустя две минуты после открытия крана температура воды должна колебаться в пределах 50-75 градусов. Если температура горячей воды – 45-49 градусов, платить за нее можно на 10% меньше. Если температура в кране от 40 до 44 градусов – платить можно на 30% меньше. Если температура ниже 40 градусов за горячую воду можно платить по тарифу на холодную воду. Нормативы для горячей воды:

  • 50-75 градусов – платить 100%
  • 45-49 градусов – платить 90%
  • 40-44 градуса – платить 70%
  • Меньше 40 градусов – платить по тарифу на холодную воду

Кроме того, законом установлено, что отключать горячую воду могут не более чем на шесть часов в сутки (при условии стабильного водоснабжения) и не больше чем на 10 дней в месяц (30% от времени предоставления услуги). То есть если горячей воды нет две недели, услугу можно оплачивать частично – за каждый день "просрочки" сумма в платежке за месяц должна уменьшаться на 3,3%. Чтобы пересчитать платежки, необходимо обратиться к поставщику услуг, после чего представитель компании должен замерить температуру воды и составить акт – документ передают поставщику, он же производит перерасчет. Если поставщик услуги обращение проигнорирует – можно идти в суд.

источник: http://www.segodnya.ua

 

 
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