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Житель Запорожской области продал авто за крашеные бумажки
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20-летний житель Токмака получил за свою «Ладу» 600 фальшивых долларов. Попытка владельца авто догнать аферистов не увенчалась успехом, сообщают в Национальной полиции. Злоумышленников все же задержали сотрудники полиции. Ими оказались двое местных жителей. Один из которых имеет несколько судимостей, ведется следствие.
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