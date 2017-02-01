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Памяти выдающегося руководителя и педагога
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В годовщину смерти Юрия Кормышова, возглавлявшего техникум на протяжении 37 лет, на здании электротехнического колледжа была открыта мемориальная доска в его честь.
Юрий Кормышов проработал в индустриальном техникуме 50 лет, из них 37 – руководил этим учебным заведением. Благодаря его профессионализму, настойчивому труду и жизненной энергии запорожский электротехнический колледж стал широко известен в Украине и за ее пределами. Он был компетентным, требовательным, творческим и инициативным руководителем, вспоминают друзья и коллеги. При Юрии Кормышове колледж находится в постоянном развитии и поиске путей дальнейшего совершенствования учебного процесса. Все эти традиции продолжаются и сейчас, а память о бывшем руководителе навсегда останется в сердцах его воспитанников.
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