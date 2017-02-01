Какие новые аферы появились сегодня в Запорожье? В Украине с каждым годом регистрируют все новые мошеннические схемы. Выманивать деньги у доверчивых граждан становится все сложнее, ведь с экранов телевизоров и компьютеров, страниц газет и по радио постоянно проходит информация о тех или иных аферах. Однако и мошенники не дремлют. Какие схемы чаще всего срабатывают в Запорожской области? Какие новые аферы появились сегодня? И как уберечь себя от попадания в сети аферистов? В Украине с каждым годом регистрируют все новые мошеннические схемы. Выманивать деньги у доверчивых граждан становится все сложнее, ведь с экранов телевизоров и компьютеров, страниц газет и по радио постоянно проходит информация о тех или иных аферах. Однако и мошенники не дремлют. Какие схемы чаще всего срабатывают в Запорожской области? Какие новые аферы появились сегодня? И как уберечь себя от попадания в сети аферистов? На эти и другие вопросы вы узнаете ответ в прямом эфире программы «DE JURE. С точки зрения закона». В прямом эфире на телеканале «АЛЕКС» Вы сможете напрямую получить квалифицированную, профессиональную юридическую помощь. В студии консультирует эксперт в юриспруденции, руководитель юридической фирмы, арбитражный управляющий – Иван Иванович Черкашин. Автор и ведущая социального проекта – Ольга Лебедева. Сегодня в 20.00 на телеканале «АЛЕКС». ссылка в интернете - alextv.zp.ua ВАЖНО megogo.net.

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1 марта в 20:00

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