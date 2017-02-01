Запорожский регион - первое место по уровню преступности Правоохранители и власти региона усилят сотрудничество в сфере противодействия преступности. Таков главный итог заседания координационного совета руководителей правоохранительных органов. На совещании рассматривали состояние противодействия преступности, в том числе ее организованным формам и с признаками коррупции, а также профилактики совершения уголовных преступлений. Одной из главных причин роста преступности генеральный прокурор называет дезорганизацию правоохранительных органов. Между тем, на местах не сидели сложа руки. В частности, в Запорожской области удалось уменьшить количество преступлений, связанных с проявлением сепаратизма, в суд направлены ряд резонансных уголовных производств. При этом по уровню уголовных преступлений - 273 на 10 000 населения – регион занимает первое место в стране. Чтобы снизить количество правонарушений и повысить безопасность в Запорожье намерены реализовать программу «Безопасный город» по установке видеокамер наблюдения. Сейчас в областном центре их 36, для сравнения в Мелитополе 47 камер видеонаблюдения, а в Харькове - около 6000. По словам прокурора области, в этом году главный акцент в работе правоохранительных органов региона будет сделан на противодействии преступности, в том числе в организованных формах, защите интересов государства от неправомерных посягательств в бюджетной сфере и сохранении собственности общины. Прокурор области Валерий Романов подчеркнул необходимость защиты земельных и лесных ресурсов, а также экологии региона. ВАЖНО megogo.net.

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