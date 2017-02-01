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«Кобра» на страже горожан в Запорожье
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Коммунальная специальная военизированная аварийно-спасательная служба «Кобра» была создана в 2001 году. За это время спасателям этого подразделения пришлось выехать на чрезвычайные ситуации более 15 тысяч раз, спасены 12 тысяч человек. Они извлекают пострадавших при ДТП и попавших в беду, откачивают воду и убирают упавшие деревья, проводят демеркуриза́цию помещений, помогают попасть в квартиру и даже кошек с деревьев снимают. Единственное чего не делают – пожары не тушат, на это есть государственная служба. В «Кобре» по штату всего 43 человека. Из них – 35 газо спасатели. У большинства - высшее образование, и умеют они практически все – от вождения автомобиля до самого главного – спасения жизни людей. В прошлом году город выделил своей аварийно-спасательной службе 965 тысяч гривен. За эти деньги приобрели новое оборудование - автомобиль повышенной проходимости – «Тойота Хилакс». В этом году рассчитывают на приобретение портативной электростанции – трехфазного переносного генератора, еще говорят нужны бензопилы, дисковый бензорез, лебедка и прицеп на «Тойоту» плюс световая мачта. Тогда уверены – справится с поставленными задачами можно будет быстрее и легче.
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