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Родители, будьте бдительны - ваши дети играют в смертельные игры
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«Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20» – все эти названия уже давно известны большинству подростков, пользующихся социальными сетями. Однако далеко не каждый родитель знает, о чем идет речь, и даже не догадывается, какие опасные для жизни их детей игры набирают популярность в интернете. Игра, цель которой – детское самоубийство. Как бы шокирующее это не звучало, но такое явление не только существует, но и набирает популярность. В социальных сетях создаются группы, в которые самовольно вступают дети, чтобы пройти смертельное задание. По мнению правоохранительных органов, модераторами таких групп являются психологи, знающие душевную организацию подростков и их слабые места. Цель, которую преследуют эти злоумышленники – получить видео суицидального содержания, чтобы распространить его в сети. Правоохранители рассказывают, департамент кибер полиции выявил 209 детей из Украины, которые постоянно регистрируются в подобных пабликах. Среди них около ста пользователей это жители Запорожской области. Впрочем, на сегодня случаев суицида в следствие прохождения детьми смертельных игр в Запорожской области не зарегистрировано, говорят в полиции. Что из себя представляют так называемые «группы смерти», почему в них вступают дети, и какие задания черных модераторов выполняют; как уберечь ребенка от участия в смертельных играх и понесут ли ответственность те, кто толкает детей на самоубийство? Все это мы обсудим вместе с экспертами в прямом эфире специального проекта, объединившего в себе программы «De Jure. С точки зрения закона» и «Доктор-онлайн». Смотрите 1 марта в 20.00 на телеканале «АЛЕКС». alextv.zp.ua
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