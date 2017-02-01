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Стрельба на улице в Запорожье
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Вечером на этой стометровке Сталеваров начинается ночная жизнь. Работают многочисленные кафе и рестораны, на недостаток посетителей не жалуются. Прошлым вечером по одному из заведений открыли огонь двое неизвестных. За ними погнались вооруженные люди в черном. По факту криминальное производство открыто по статье хулиганство. Обнаруженные на месте происшествия пистолеты отправлены на экспертизу, ждут выводов экспертов.
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