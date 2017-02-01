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Как запорожцам экономить на потреблении электроэнергии
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В каждом доме или квартире находится разное количество электроприборов, которые по-разному потребляют электроэнергию. Каждый владелец имеет свои предпочтения при пользовании этими приборами, поэтому нет универсальной формулы экономии электроэнергии. Чтобы сэкономить средства при пользовании электроэнергией, нужно иметь представление о среднем потребление каждого электрического бытового прибора, а тогда можно найти способ уменьшения. Постоянно включенные приборы в режиме ожидания также также «отбирают» лишние киловатты. Годовое потребление электроэнергии в режиме ожидания «съедает» до 200 кВт * ч. Для экономии электроэнергии при пользовании стиральной машиной стоит выбирать режим с минимально необходимой температурой воды, ведь нагрев до большой температуры «отбирает» лишнюю энергию. Для этого нужно сортировать вещи по степени загрязнения и отдельно стирать вещи с небольшим загрязнением при 40 градусах. Годовая экономия до 60 кВт * ч. Замена ламп накаливания на светодиодные позволит экономить не менее 100 кВт * ч в год. Можно воспользоваться и переводом потребления на много тарифный режим . Трех зонный счетчик выгоден при электрическом отоплении и при использовании тепло аккумуляторов, которые в основном будут потреблять энергию ночью, когда тариф 40% от основного. Но при этом надо будет предусматривать выключение приборов в дневные пиковые часы, чтобы не платить за энергию в это время с коэффициентом 1,5.
Источник: "EcoTown"
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