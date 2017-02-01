Снег в Запорожье традиционно сходит вместе с асфальтом Что происходит с городскими дорогами? На этот вопрос пытались ответить на совещании в мэрии. Ситуация после зимы неудовлетворительная, в причинах разбираются, но уже ясно – на восстановление придется тратить миллионы. Городской голова озвучивает общее впечатление - вместе со снегом сходит и асфальт. По Заводскому району 750 квадратных метров ям. По Шевченковскому – тысяча. Среди объективных причин – перепады температур и движение большегрузного транспорта. Латают ввиду погоды подсыпкой асфальтной крошки. Рассказы о том что дороги не выдерживают нагрузки - выглядят по меньшей мере смешно из уст профессиональных дорожников-строителей. Для сравнения толщина асфальта на автобанах Германии — 70 см, в США — 35 см, а в Украине – до 5 см. По СНиПам этого хватит для неинтенсивного движения легкового транспорта. В качестве примера приводят участок на Хортице. Здесь использовалась крупная фракция щебня с добавлением битумной смеси. В этом году собираются асфальт Б2 применять только при ямочном ремонте, а в остальном задействовать только марку А – более курной фракции с добавлением пластификаторов и добавок, которые позволят уйти от наплывов и накатов на перекрестках. Городской голова дает поручение – разобраться с ситуацией в течение двух недель. По ходу совещание всплывает и проблема с дорожным покрытием через плотину Днепрогэса. Этим вопросом, а также остальными дорогами собираются заняться как только позволит погода. Пока что пломбы в дороге держаться просто не будут. А тем временем проведут переговоры с асфальто заводами - чтобы асфальта на все хватило. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СПЕЦПРОЕКТ Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?

1 марта в 20:00

только на телеканале «АЛЕКС» спецвыпуск масштабного социального проекта «Группы смерти». ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "АЛЕКС" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. Тел. 213-91-53 (с 9-00 до 18-00) NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28