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Снег в Запорожье традиционно сходит вместе с асфальтом
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Что происходит с городскими дорогами? На этот вопрос пытались ответить на совещании в мэрии. Ситуация после зимы неудовлетворительная, в причинах разбираются, но уже ясно – на восстановление придется тратить миллионы. Городской голова озвучивает общее впечатление - вместе со снегом сходит и асфальт. По Заводскому району 750 квадратных метров ям. По Шевченковскому – тысяча. Среди объективных причин – перепады температур и движение большегрузного транспорта. Латают ввиду погоды подсыпкой асфальтной крошки. Рассказы о том что дороги не выдерживают нагрузки - выглядят по меньшей мере смешно из уст профессиональных дорожников-строителей. Для сравнения толщина асфальта на автобанах Германии — 70 см, в США — 35 см, а в Украине – до 5 см. По СНиПам этого хватит для неинтенсивного движения легкового транспорта. В качестве примера приводят участок на Хортице. Здесь использовалась крупная фракция щебня с добавлением битумной смеси. В этом году собираются асфальт Б2 применять только при ямочном ремонте, а в остальном задействовать только марку А – более курной фракции с добавлением пластификаторов и добавок, которые позволят уйти от наплывов и накатов на перекрестках. Городской голова дает поручение – разобраться с ситуацией в течение двух недель. По ходу совещание всплывает и проблема с дорожным покрытием через плотину Днепрогэса. Этим вопросом, а также остальными дорогами собираются заняться как только позволит погода. Пока что пломбы в дороге держаться просто не будут. А тем временем проведут переговоры с асфальто заводами - чтобы асфальта на все хватило.
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