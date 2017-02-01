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Из-за разбитой дороги пострадало авто запорожца
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Разбитые дороги – настоящая беда для водителей. Об одном из инцидентов, из-за которого пострадавшему запорожцу светит внеплановый ремонт авто. Накануне по улице Седова произошла авария. Автомобиль «Ланос» пострадал из-за разбитой дороги, попал в яму, как оказалось потом 24 сантиметров глубиной и примерно 50 сантиметров в диаметре, в связи с чем разбил оба колеса. Теперь ремонт влетит в копеечку, говорит владелец автомобиля Сергей. Придется выложить за него несколько тысяч гривен. О состоянии асфальтного покрытия, которое стало источником аварии, говорить не приходиться, рассказывает водитель. Ведь дорога сплошь и рядом усеяна ямами, которые скрыты под водой. Далее Сергей намерен обращаться в районную администрацию и даже в суд, чтобы отстоять справедливость и компенсировать расходы на ремонт. Пострадавший водитель считает – городская власть должна больше внимания уделять состоянию дорог, чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций. Ведь они случаются не по неосторожности водителей или превышения скорости, а от плачевного состояния дорог, многие из которых уже давно нуждаются в ремонте.
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