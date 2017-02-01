На запорожском предприятии «МОТОР СИЧ» вкусно отметили День украинской кухни День украинской кухни по-моторовски – вкусно и с душой. На предприятии «МОТОР СИЧ» своих сотрудников чествовали национальными блюдами. Дорогих гостей, сотрудников предприятия «МОТОР СИЧ» чествуют в день украинской кухни национальными блюдами. Все выдержано в украинских традициях. Хозяюшки столовой готовились долго, чтобы порадовать вкусностями сотни моторостроителей. Каждый из пришедших по достоинству оценил украинские блюда, приготовленные поварами столовой. В национальном меню - вареники с картошкой, капуста, творог, борщ с чесноком, голубцы, картошка с запеченным салом и многое другое. А в честь наступления Масленицы - блины с разными начинками. Моторовцы говорят – здесь кормят так же вкусно, как дома. Такой обед не оставил голодным ни одного посетителя. Все насытились сполна. Теперь можно смело отправляться в цеха и продолжать работать на славу родного предприятия, которое обеспечивает моторовцев не только полноценным здоровым питанием, но и организацией досуга на высшем уровне в санаториях-профилакториях. Ведь забота о своих сотрудниках – неотъемлемая составляющая социальной политики предприятия «МОТОР СИЧ». ВАЖНО megogo.net.

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1 марта в 20:00

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