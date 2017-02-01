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Художественная мастерская прикладного искусства в Запорожье
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В галерее «Арт Эль» открылась выставка работ художников творческого объединения «Колорит». Резьба по дереву, традиционная украинская вышивка, кружево, картины лентами, печворк и гончарные изделия. В одной экспозиции – работы 9 авторов не похожих друг на друга мастеров прикладного искусства. Все они работают в разных техниках, но их объединяют их пожалуй общие исторические корни и современность, в которой они сегодня находятся. На самом деле эти 9 авторов – только пятая часть художников-прикладников «Колорита». В творческом объединении появляются и новые мастера в этом жанре. Керамист Вячеслав Романенко работает только с органической глиной, использует обжиг, вощение, гравировку и роспись. Так появляются изделия, которые не только утилитарны, но и радуют глаз. Есть на выставке кружева на коклюшках, вышиванки и картины лентами. Все то чем богат запорожский «Колорит». А с наиболее полной версией работ городских художников можно познакомиться на вернисаже на площади Маяковского – при хорошей погоде естественно.
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