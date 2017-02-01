"ЗТР" против "ЦСКА", уверенная победа

Матч 19-го тура Чемпионата Украины свел в Киеве третью и первую на сегодня команды турнирной таблицы. Однако, несмотря на статус центрального, поединке равных соперников не получилось. «ЗТР» сразу повел 5: 1. И хотя в дальнейшем хозяева пытались сдерживать запорожцев, не давая им слишком далеко оторваться, все равно первый тайм завершился уверенной победой гостей 17:10. Даже девять голов результативного в составе «ЦСКА» Станислава Плясун не отразились на итоговом разгроме. А вот 12 точных бросков Максима Карамышева и 8 - Андрея Акименко, что вместе составляет более половины всех голов «ЗТР» повлияли на счет существенно. 38:22 в пользу запорожцев, которые теперь готовятся к противостоянию с чемпионом.

25 февраля в 17.00, ГК «ЗТР» сыграет с чемпионом Украины ГК «МОТОР», прямой эфир на «ТРК «АЛЕКС». alextv.zp.ua