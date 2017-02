В запорожской школе прошла слайд-презентация, посвященная истории появления малого герба Украины В одной из школ города прошло тематическое мероприятие, на котором ученикам рассказали о государственной символике Украины. Четверть века назад – 19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила трезубец в качестве малого герба Украины. Тематическое мероприятие, посвященное рассказу о государственных символах Украины, прошло накануне в школе – интернате «Козацький ліцей». Здесь активно занимаются национально - патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ученики прослушали рассказ историка Георгия Шаповалова о появлении национальных символов со времен Киевской Руси до начала 20-ого века. Он сопровождался слайд-презентацией. Ребята позитивно оценивают значение таких мероприятий. Это мероприятие – далеко не последнее в череде увлекательных экскурсов в историю Украины, рассказала директор школы-интерната Оксана Губина. Впереди – еще множество тематических встреч, чтобы подрастающее поколение впитывало знания об украинских государственных символах. <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:70.9pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:12.0pt; mso-line-height-rule:exactly; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! СПЕЦПРОЕКТ Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?

