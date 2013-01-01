Киокушин карате в Запорожье Соревновались сразу в двух видах - ката и кумитэ. Отстоять честь своего клуба и показать все, на что способна, готовилась восьмилетняя Екатерина Рубцова. Между тем в разделе кумитэ пытался завоевать медаль высшей пробы юный каратист с Молочанска Руслан Трегубенко. В поединке с запорожским спортсменом ему удалось одержать яркую победу. Запорожская федерация киокушин каратэ - одна из крупнейших федераций в Украине. Немалое количество спортсменов тренируется именно в клубе «Борисфен». Еще год назад прошел первый закрытый клубный чемпионат, а сейчас открытое первенство собрала более ста тридцати каратистов. Поспорить за медали в запорожских мастеров приехали спортсмены из Днепровской и Херсонской областей. Этот чемпионат стал хорошей разминкой и своего рода экзаменационной проверкой в ​​преддверии чемпионата области, который должен состояться 11 марта. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! СПЕЦПРОЕКТ Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?

1 марта в 20:00

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