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"Претерпевший до конца" в Запорожье
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Дни Ярослава Мудрого в Запорожье, в кинотеатре Довженко состоялся показ документального фильма «Претерпевший до конца» о последнем кошевом атамане Запорожской сечи Петре Калнышевском. Петр Калнышевский был военным и политиком, дипломатом, организатором освоения земель Нижнего Приднепровья и одним из богатейших людей Украины. Однако конфронтация с губернатором Новороссийской губернии привела к ликвидации сечи, сам атаман был арестован и отправлен в Соловецкий монастырь, где провел в заключении 28 лет. Совсем недавно Петр Калнышевский был канонизирован православной церковью, и создатели фильма попытались как раз и проследить этот его путь – от обычного человека до святого. Большинство локаций для съемок были в Запорожье, а вот сцены в Соловецком монастыре снимали в замке Попова в Васильевке. В качестве консультантов выступили историки из национального университета и краеведческого музея. Картину о Петре Калнышевском тепло встретили зрители. На Международной кино ассамблее в Днепре в январе фильм получил специальный приз за режиссерскую работу, художественность и особую поэтичность документального кино. Вскоре ленту должны показать на Киевском международном фестивале документальных фильмов «Кинолетопись», ее также увидят на кинофестивалях в Черногории и Сербии.