|
Незаконный ввоз валюты
|
Незаконный ввоз валюты на территорию страны был предотвращен во время таможенного оформления пассажиров рейса «Сабиха-Запорожье». В зоне таможенного контроля зала «на прилет» международного аэропорта Запорожья у гражданина Украины обнаружили двадцать одну тысячу долларов США без разрешительных документов на их ввоз. Иностранная валюта находилась в поясной сумке пассажира без признаков сокрытия. Он самостоятельно выбрал для прохождения «зеленый коридор» таможенного контроля в упрощенном порядке. Валюта в установленной норме для устного декларирования (эквивалент 10 тысяч евро) возвращена гражданину. Остальное - 10400 долларов - временно изъяты.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!