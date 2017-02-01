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Экологические злоумышленники в Запорожской области
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Львовский мусор привезли в Пологи. В поле возле села Воскресенка неизвестные выгрузили более ста тонн бытовых отходов. Теперь экологических злоумышленников ищет полиция. Судя по следам от большегрузных автомобилей, здесь разгрузились не менее 8 машин. Свалку обнаружили местные жители. По приблизительной оценке здесь не менее 100 тонн мусора. О его происхождении говорит состав отходов. Пока с убытками от этой свалки определяется комиссия, заведено уголовное производство. Санкции статьи предполагают штраф до 200 необлагаемых минимумов. Однако во Львове вероятно рассудили – дешевле привезти свой мусор за тысячу километров. Теперь, только чтобы транспортировать эти отходы с поля на цивилизованный полигон надо порядка 30 тысяч гривен.
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