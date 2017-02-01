|
|
Наркопритон в Днепрорудном
|
В ходе комплексной отработки территории Васильевского района в Днепрорудном на улице Энтузиастов обнаружили наркопритон. Прямо в квартире изготавливали и употребляли опий. Кустарное изготовление наркотика организовал гражданин, которого разыскивали правоохранители Одесской области за совершение грабежа.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv
и megogo.net
. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам.
Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
СПЕЦПРОЕКТ
Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?
1 марта в 20:00
только на телеканале «АЛЕКС» спецвыпуск масштабного социального проекта «Группы смерти».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "АЛЕКС" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. Тел. 213-91-53 (с 9-00 до 18-00)
NEW !!!Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ПОГОДА
влажность:
давление:
ветер: