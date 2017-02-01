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Прыжок с плотины Днепрогеса
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39-летний местный житель пытался покончить с собой, спрыгнув с плотины Днепрогэса. Мужчина находился на поверхности воды и подавал признаки жизни. Патрульные бросили ему спасательный круг и направили в сторону мели, где его вытащили сотрудники Днепрогэса и спасатели. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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