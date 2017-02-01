Запорожских предпринимателей обяжут перестроить свои киоски Киоски и небольшие магазины города будут выглядеть по-новому. Сегодня местная власть презентовала журналистам новые архитектурные типы, рекомендуемые для малых архитектурных форм города. В нашем городе около 2500 временных сооружений. Стоит ли говорить, что множество разномастных киосков, натыканных сплошь и рядом как в центре города, так и на его окраинах, портит общий вид. Эту проблему планируют решить за счет введения единого типа для этих сооружений. Департамент архитектуры разработал несколько вариантов архитектурных типов временных сооружений. Как только у предпринимателя, торгующего в киоске, закончится срок его разрешительных документов, он обратится за новыми в департамент архитектуры, а уж тут ему любезно предложат переоборудовать его киоск под соответствующий архитектурный тип. Если предприниматель этого не сделает, новые документы ему не выдадут, как следствие – демонтаж киоска. В общем, процедура облагораживания временных сооружений может занять около 5 лет, ведь разрешительные документы предпринимателю выдаются максимум на этот срок. Кроме этого обещают уменьшить количество уже существующих временных сооружений. Так что, если городская власть будет тверда в своих намерениях, то в течение пяти лет временные сооружения города перестанут диссонировать с архитектурой Запорожья. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! СПЕЦПРОЕКТ Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?

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