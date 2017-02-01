В Запорожье почтили память Героев Небесной сотни 20 февраля в Украине отмечается День памяти Героев небесной сотни. В Запорожье прошел митинг-реквием, посвященный трагическим событиям трехгодичной давности. В ходе массовых протестов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года погибло более ста человек. Это был пик противостояния между украинским народом и тогдашним режимом. Силовики открывали прицельный огонь по митингующим. Павших активистов, отстаивавших идею евро интеграции, впоследствии назвали Небесной сотней. Сегодня на Майдане Героев Революции достоинства собрались представители городской и областной властей, студенты, общественники, военнослужащие, волонтеры и небезразличные запорожцы, которые пришли выразить скорбь и почтить память безвременно ушедших из жизни патриотов. В завершение участники митинга возложили к мемориалу цветы, поставили лампадки. В память о Небесной Сотне была объявлена минута молчания. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! СПЕЦПРОЕКТ Что заставляет наших детей вступать в суицидальные паблики? Журналистам телеканала «АЛЕКС» известна информация о запорожских детях, которые попали в информационные сети черных модераторов. Кому выгодны жестокие реалити-игры? Кто заинтересован в смерти наших детей?

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