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В Запорожье задержан водитель с поддельными документами
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Поддельные документы на «Порш Каен». С ними в Шевченковском районе был задержан водитель немецкой иномарки во время проверки. Полицейские остановили его из-за сильно загрязнённых номерных знаков. На место были вызваны следователи.
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