Задержали автоугонщика, который подозревается в серии преступлений. Целями ранее судимого мужчины пятьдесят первого года рождения были старые авто. Очередной машиной, которую он угнал, стал ВАЗ 2101. И уже через час был задержан полицейскими. Ведётся следствие.