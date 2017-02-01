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Задержали автоугонщика
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Задержали автоугонщика, который подозревается в серии преступлений. Целями ранее судимого мужчины пятьдесят первого года рождения были старые авто. Очередной машиной, которую он угнал, стал ВАЗ 2101. И уже через час был задержан полицейскими. Ведётся следствие.
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