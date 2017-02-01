Нашли марихуану

Сотрудники третьего межрайонного сектора Управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и бердянские следователи в ходе сопровождения уголовного производства провели обыск дома у 26-летнего ранее судимого жителя села Зеленовка Приморского района.

Были изъяты два бумажных свертка с веществом растительного происхождения, общий вес которых - около 300 граммов.