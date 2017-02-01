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Нашли марихуану
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Сотрудники третьего межрайонного сектора Управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и бердянские следователи в ходе сопровождения уголовного производства провели обыск дома у 26-летнего ранее судимого жителя села Зеленовка Приморского района.
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