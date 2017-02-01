ТРК "Алекс"
Сохрани жизнь

В Запорожье открыли третий в Украине «Лайф-центр» помощи женщинам в кризисной беременности. Обслуживание в нем бесплатное, а находится он на улице Победы, 16. В этом центре смогут получить помощь будущие и молодые мамы, оказавшиеся в кризисной ситуации. Это может и нежелательная в силу разных причин беременность, и последствия аборта, и потеря ребенка, и тот случай, когда с ребенком некуда пойти, и когда женщина страдает от насилия в семье. Работать в центре будут волонтеры, прошедшие специальную подготовку.  Первый лайф-центр помощи женщинам в кризисной беременности появился в Черновцах примерно полтора года назад. Потом был Луцк и сейчас Запорожье.

После Запорожья подобные «лайф-центры» рассчитывают открыть в Хмельницком и Одессе. Возможно, это действительно поможет не только сохранить новые жизни, но и помочь в реабилитации после абортов и сексуального насилия.
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