Задержание злоумышленника в Запорожье

Педофил искалечил, по крайней мере, две судьбы. Как установили полицейские, 37-летний злоумышленник в течение длительного времени развращал двух несовершеннолетних жительниц Запорожья. В ходе профилактической отработки он был задержан, открыто уголовное производство, а растлителю сообщено о подозрении в совершении криминальных преступлений.