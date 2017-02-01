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Задержание злоумышленника в Запорожье
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Педофил искалечил, по крайней мере, две судьбы. Как установили полицейские, 37-летний злоумышленник в течение длительного времени развращал двух несовершеннолетних жительниц Запорожья. В ходе профилактической отработки он был задержан, открыто уголовное производство, а растлителю сообщено о подозрении в совершении криминальных преступлений.
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