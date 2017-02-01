Потерпевший из Запорожья возмущён наказанием для грабителей Правосудие по-запорожски, или как избить и ограбить человека и не сесть в тюрьму. К нам обратился житель Запорожья, который пережил нападение, и возмутился наказанием для тех, кто нанёс ему увечья и забрал ценности. Ещё недавно Владимир Бижко работал в органах соцзащиты, теперь прикован к постели и инвалидной коляске. Началось всё после того, как он рассказал своему знакомому о том, что отложил немалую сумму на похороны отца. Тот ушёл, не закрыв за собой дверь, а вернулся с двумя приятелями, один из которых ранее судимый. Владимира избили, забрали двадцать четыре тысячи гривен и золото. Поймать налётчиков труда не составило. Наказание за это преступление – ограбление с проникновением в чужое жильё группой лиц по умышленному сговору – четыре года лишения свободы. Суд длился больше года. За это время двое нападавших находились под домашним арестом, третий два месяца сидел в сизо, после чего также был отпущен домой. И в итоге по решению Хортицкого районного суда вся троица осталась на свободе. Владимиру теперь остаётся надеяться лишь на друзей, которые навещают и помогают чем могут. Его защитник подал апелляцию и рассчитывает на изменение приговора. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпанія "Алекс" на постійну роботу запрошує дизайнера. Оплата за результатами співбесіди. Тел. 213-91-53 (з 9-00 до 18-00) NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО