ТРК "Алекс"
Потерпевший из Запорожья возмущён наказанием для грабителей

Правосудие по-запорожски, или как избить и ограбить человека и не сесть в тюрьму. К нам обратился житель Запорожья, который пережил нападение, и возмутился наказанием для тех, кто нанёс ему увечья и забрал ценности.  Ещё недавно Владимир Бижко работал в органах соцзащиты, теперь прикован к постели и инвалидной коляске. Началось всё после того, как он рассказал своему знакомому о том, что отложил немалую сумму на похороны отца. Тот ушёл, не закрыв за собой дверь, а вернулся с двумя приятелями, один из которых ранее судимый. Владимира избили, забрали двадцать четыре тысячи гривен и золото.  Поймать налётчиков труда не составило. Наказание за это преступление – ограбление с проникновением в чужое жильё группой лиц по умышленному сговору – четыре года лишения свободы. Суд длился больше года. За это время двое нападавших находились под домашним арестом, третий два месяца сидел в сизо, после чего также был отпущен домой. И в итоге по решению Хортицкого районного суда вся троица осталась на свободе.  Владимиру теперь остаётся надеяться лишь на друзей, которые навещают и помогают чем могут. Его защитник подал апелляцию и рассчитывает на изменение приговора.

 
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпанія "Алекс" на постійну роботу запрошує дизайнера. Оплата за результатами співбесіди. Тел. 213-91-53 (з 9-00 до 18-00)
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ВАЖНО