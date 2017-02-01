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Потерпевший из Запорожья возмущён наказанием для грабителей
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Правосудие по-запорожски, или как избить и ограбить человека и не сесть в тюрьму. К нам обратился житель Запорожья, который пережил нападение, и возмутился наказанием для тех, кто нанёс ему увечья и забрал ценности. Ещё недавно Владимир Бижко работал в органах соцзащиты, теперь прикован к постели и инвалидной коляске. Началось всё после того, как он рассказал своему знакомому о том, что отложил немалую сумму на похороны отца. Тот ушёл, не закрыв за собой дверь, а вернулся с двумя приятелями, один из которых ранее судимый. Владимира избили, забрали двадцать четыре тысячи гривен и золото. Поймать налётчиков труда не составило. Наказание за это преступление – ограбление с проникновением в чужое жильё группой лиц по умышленному сговору – четыре года лишения свободы. Суд длился больше года. За это время двое нападавших находились под домашним арестом, третий два месяца сидел в сизо, после чего также был отпущен домой. И в итоге по решению Хортицкого районного суда вся троица осталась на свободе. Владимиру теперь остаётся надеяться лишь на друзей, которые навещают и помогают чем могут. Его защитник подал апелляцию и рассчитывает на изменение приговора.