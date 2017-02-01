Очередная победа запорожских фотохудожников

На международном фото биеннале в Гуаньчжоу представлявший Украину Евгений Компанийченко был отмечен в числе лучших фотографов. Китайцам понравились пляжная серия Кома. Остается только догадываться, что же автору удалось снять во время четырехдневного перелета, и в самом городе.