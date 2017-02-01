Скончался подозреваемый в убийстве бывшей жены и ее возлюбленного

Подозреваемый в двойном убийстве, которое было совершено 13 февраля по ул. Григория Квитки Основьяненко, скончался в городской больнице экстренной и скорой медпомощи, сообщает 061 со ссылкой на заместителя главврача Олега Великого. Напомним, 50-летний мужчина выстрелил в область головы своей бывшей жене и ее новому возлюбленному. При его задержании полицейскими, подозреваемый выпустил пулю себе в висок. Еще в день госпитализации, с учетом тяжести состояния больного, медики не давали ему практически никаких шансов на жизнь.