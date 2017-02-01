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На ЗАЭС плановое отключение
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На Запорожской АЭС отключен от энергосети энергоблок №3. Причина отключения —проведение ремонта, который продлится 270 дней. Сообщает НАЭК «Энергоатом».
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