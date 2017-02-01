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Трагическая гибель девушки
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Возле железнодорожного пути в районе 204 км перегона «ст. Берда-Бердянск» обнаружен труп девушки 1991 года рождения. Она шла в наушниках и шапке и не заметила локомотив поезда "Запорожье-Бердянск".
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