Ночное происшествие на улице Иванова в Запорожье

Ночью на улице «Иванова» «Славута» совершила наезд на мужчину, водитель пытался убежать через дворы жилмассива в сторону улицы «Троицкой». Патрульные преследовали автомобиль, на улице «Благовещенской», не справившись с управлением, автомобиль перескочил через бордюр на тротуар и остановился у входа в роддом № 1. Из «Славуты» выскочили водитель и пассажир и бросились наутек. Патрульные догнали и надели наручники, оба задержанных были с явными признаками алкогольного опьянения. У водителя не было удостоверения, ранее он уже привлекался к ответственности за кражи и вождение без документов.