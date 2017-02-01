Американский фотограф - о ветеранах второй мировой В галерее «Barannik» открылась выставка работ Саши Маслова «Ветераны». Через серию фотопортретов участников Второй мировой войны автор попытался раскрыть судьбы тех, кто так или иначе оказался вовлеченным в эту трагедию. Солдат, вернувшийся с поля боя, военнопленный, медсестра, инженер, партизан, воевавший с НКВД и мирный житель, через жизнь которого прошла война. Бывший харьковчанин Саша Маслов, теперь живет и работает в Нью-Йорке, намеренно не делал разграничения на чужих и своих. Специально для этого проекта он объехал 22 страны, так что в ветеранах оказались не только немцы с русскими. Проект «Ветераны» – это в общем-то попытка заглянуть за эмоциональную ширму каждого героя. И надо сказать, что такое эмоциональное заглядывание меняет и тех, кто смотрит на эти снимки. По крайней мере, в это хочется верить. Так что деньги чтобы привезти проект в Украину собирали не зря. После 5 городов выставка приехала в Запорожье, а следующей точкой показа станет Мариуполь. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпанія "Алекс" на постійну роботу запрошує дизайнера. Оплата за результатами співбесіди. Тел. 213-91-53 (з 9-00 до 18-00) NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО