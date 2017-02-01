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Американский фотограф - о ветеранах второй мировой
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В галерее «Barannik» открылась выставка работ Саши Маслова «Ветераны». Через серию фотопортретов участников Второй мировой войны автор попытался раскрыть судьбы тех, кто так или иначе оказался вовлеченным в эту трагедию. Солдат, вернувшийся с поля боя, военнопленный, медсестра, инженер, партизан, воевавший с НКВД и мирный житель, через жизнь которого прошла война. Бывший харьковчанин Саша Маслов, теперь живет и работает в Нью-Йорке, намеренно не делал разграничения на чужих и своих. Специально для этого проекта он объехал 22 страны, так что в ветеранах оказались не только немцы с русскими. Проект «Ветераны» – это в общем-то попытка заглянуть за эмоциональную ширму каждого героя. И надо сказать, что такое эмоциональное заглядывание меняет и тех, кто смотрит на эти снимки. По крайней мере, в это хочется верить. Так что деньги чтобы привезти проект в Украину собирали не зря. После 5 городов выставка приехала в Запорожье, а следующей точкой показа станет Мариуполь.