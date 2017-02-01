Реальная помощь жильцам дома в Шевченковском районе Запорожья

Депутат спешит на помощь. Как и с помощью кого удалось решить свой неразрешимый, казалось бы, вопрос жителям одного из домов по улице Магистральной? Месяц назад в подвале дома 74а по улице Магистральной произошла авария - прорвало канализационную трубу. По словам жильцов, в службу 15-80 они дозвониться так и не смогли.

Человеком, который пришел на помощь своим избирателям, стал депутат-моторовец Виктор Гординский, который уже несколько лет шефствует над этим домом. Люди говорят, что только с его помощью им удалось разрешить такой щекотливый вопрос. Самый молодой депутат моторовской фракции в городском совете «Новая политика» Виктор Гординский многие вопросы сегодня берет под свой личный контроль. Наверное, поэтому он вызывает такое доверие и уважение у жителей Шевченковского района.

По мнению Виктора Гординского, таким людям, как жильцы этого дружного двора расположенного на улице Магистральной, - и помогать приятно, потому что они не только совместными усилиями спасают свой дом от нечистот, но и вместе встречают Новый год, а летом превращают около подъездную территорию в цветущие палисадники.