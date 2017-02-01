ТРК "Алекс"
Реальная помощь жильцам дома в Шевченковском районе Запорожья

Депутат спешит на помощь. Как  и с помощью кого удалось решить свой неразрешимый, казалось бы, вопрос жителям одного из домов по улице Магистральной? Месяц назад в подвале дома 74а по улице Магистральной произошла авария -   прорвало канализационную трубу. По словам жильцов, в службу 15-80 они дозвониться так и не смогли.

Человеком, который пришел на помощь своим избирателям, стал депутат-моторовец  Виктор Гординский, который уже несколько лет шефствует над этим домом. Люди говорят, что только с его помощью им удалось разрешить такой щекотливый вопрос. Самый молодой депутат моторовской фракции в городском совете «Новая политика» Виктор Гординский  многие вопросы сегодня берет под свой личный контроль.  Наверное, поэтому он вызывает такое доверие и уважение у жителей Шевченковского района.

По мнению Виктора Гординского, таким людям, как жильцы  этого дружного двора  расположенного на улице Магистральной, - и помогать приятно, потому что они не только  совместными усилиями спасают свой дом от нечистот, но и вместе встречают Новый год, а летом  превращают около подъездную территорию в цветущие палисадники.
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