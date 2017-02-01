Что делать с отходами в Запорожье? На сайте мэрии уже появилась петиция с требованием построить мусороперерабатывающий завод. Проблему утилизации бытовых отходов и пути ее решения рассматривали во время круглого стола в Агентстве регионального развития. Главной проблемой городские власти считают отсутствие раздельного сбора мусора. Хотя контейнера для сортировки своих отходов самими жителями есть, однако к пониманию необходимости делать это пришли еще не все. В качестве примера, одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы и около 400 литров воды. Между тем, когда в 2013 году отменили лицензирование на обращение с вторсырьем, контейнеры с ценным мусором начали стремительно пустеть. Технологически же все процессы на полигоне твердых бытовых отходов соблюдаются, но хватит его судя по всему не надолго. Так что в ближайшем будущем придется отводить место под еще один полигон ТБО или строить мусороперерабатывающий завод, как предлагает автор петиции из Кушугума. Технические решения, что делать с отходами - есть. Можно производить био дизель, электричество и отапливать дома. Однако при стоимости перерабатывающей линии порядка 4 миллионов долларов придется искать инвестора. Пока что в городском бюджете на этот год запланировали выделить 700 тысяч гривен на приведение в порядок площадок для хранения бытовых отходов. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпанія "Алекс" на постійну роботу запрошує дизайнера. Оплата за результатами співбесіди. Тел. 213-91-53 (з 9-00 до 18-00) NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО