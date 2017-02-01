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Что делать с отходами в Запорожье?
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На сайте мэрии уже появилась петиция с требованием построить мусороперерабатывающий завод. Проблему утилизации бытовых отходов и пути ее решения рассматривали во время круглого стола в Агентстве регионального развития. Главной проблемой городские власти считают отсутствие раздельного сбора мусора. Хотя контейнера для сортировки своих отходов самими жителями есть, однако к пониманию необходимости делать это пришли еще не все. В качестве примера, одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы и около 400 литров воды. Между тем, когда в 2013 году отменили лицензирование на обращение с вторсырьем, контейнеры с ценным мусором начали стремительно пустеть. Технологически же все процессы на полигоне твердых бытовых отходов соблюдаются, но хватит его судя по всему не надолго. Так что в ближайшем будущем придется отводить место под еще один полигон ТБО или строить мусороперерабатывающий завод, как предлагает автор петиции из Кушугума. Технические решения, что делать с отходами - есть. Можно производить био дизель, электричество и отапливать дома. Однако при стоимости перерабатывающей линии порядка 4 миллионов долларов придется искать инвестора. Пока что в городском бюджете на этот год запланировали выделить 700 тысяч гривен на приведение в порядок площадок для хранения бытовых отходов.