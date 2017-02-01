В Запорожье обсудили проблему трудоустройства вынужденных переселенцев Трудоустройство внутренне перемещённых лиц. В Запорожье эту проблему и пути её решения обсуждали на межрегиональном форуме. Форум проходил в форме диалога между внутренне перемещёнными лицами и запорожской общиной, приютившей их. Также в нём приняли участие представители областной власти, общественных организаций, международных проектов, специальной мониторинговой миссии в Украине, иностранных посольств. Главный посыл - переселенцам необходима помощь, и тогда они смогут начать новую жизнь, найти работу или организовать собственное дело. Как это сделала семья Гужеевых, уехавшая из Донецка с началом боевых действий в 2014. Строитель и швея осели в Токмаке, где и начали свой бизнес. Начинающие предприниматели получили деньги, на которые закупили оборудование и обустроили дома ателье . Дальше был ещё один грантовый конкурс от проекта ПРООН, успешная защита бизнес-плана и получение средств. Снова закупив оборудование, семья открыла частное предприятие, швейную мастерскую. Опытом готовы поделиться не только переселенцы, сумевшие стать на ноги в новых условиях или общественные организации, а также и международное сообщество. На форуме обговорили предоставление возможностей международных проектов в сфере поддержки трудоустройства внутренне перемещённых лиц и опыт сотрудничества органов власти и общественных организаций в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпанія "Алекс" на постійну роботу запрошує дизайнера. Оплата за результатами співбесіди. Тел. 213-91-53 (з 9-00 до 18-00) NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО