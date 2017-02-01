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В Запорожье обсудили проблему трудоустройства вынужденных переселенцев
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Трудоустройство внутренне перемещённых лиц. В Запорожье эту проблему и пути её решения обсуждали на межрегиональном форуме. Форум проходил в форме диалога между внутренне перемещёнными лицами и запорожской общиной, приютившей их. Также в нём приняли участие представители областной власти, общественных организаций, международных проектов, специальной мониторинговой миссии в Украине, иностранных посольств. Главный посыл - переселенцам необходима помощь, и тогда они смогут начать новую жизнь, найти работу или организовать собственное дело. Как это сделала семья Гужеевых, уехавшая из Донецка с началом боевых действий в 2014. Строитель и швея осели в Токмаке, где и начали свой бизнес. Начинающие предприниматели получили деньги, на которые закупили оборудование и обустроили дома ателье . Дальше был ещё один грантовый конкурс от проекта ПРООН, успешная защита бизнес-плана и получение средств. Снова закупив оборудование, семья открыла частное предприятие, швейную мастерскую. Опытом готовы поделиться не только переселенцы, сумевшие стать на ноги в новых условиях или общественные организации, а также и международное сообщество. На форуме обговорили предоставление возможностей международных проектов в сфере поддержки трудоустройства внутренне перемещённых лиц и опыт сотрудничества органов власти и общественных организаций в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.