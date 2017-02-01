ТРК "Алекс"
Монополист против жителей Запорожья

Во всех районных администрациях города прошли общественные слушания, на которых обсудили проблему установки обще домовых приборов учета газа и варианты разрешения возникающих с конфликтов. Конфликты «Запорожгаза» с жильцами многоквартирных домов стали возникать, когда газовщики начали устанавливать обще домовые приборы учета газа.  По мнению людей, счетчики должны быть только индивидуальными. Представители ПАО «Запорожгаз» на слушаниях в Шевченковской районной администрации уверяют – они действуют в правовом поле. И устанавливают приборы учета газа на многоквартирный дом согласно своей инвестиционной программе, которая финансируется за счет средств предприятия. С 1-ого января 2018-ого года постановлением правительства поставка газа будет разрешена только тем потребителям, у которых будут  приборы учета расхода газа, поэтому жилые дома без них могут быть просто отключены от газоснабжения. Так как денег на установку поквартирных счетчиков в инвестиционной программе «Запорожгаза» нет, общественники предложили варианты выхода из сложившейся ситуации. А вот официальная позиция городской власти, которая, инициировала проведение общественных слушаний, опубликована на сайте мэрии. Из внесенных участниками слушания предложений - продление сроков установки газовых счётчиков с отсрочкой отключения от газа необорудованных приборами учета потребителей, привлечение бюджетных средств для реализации программы, установка обще домовых счётчиков только по согласию жильцов и многое другое. Итоги подведут позже, а предложения отправят на рассмотрение мэру города, народным депутатам, Кабинету министров и НКРЭ.
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