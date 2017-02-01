Монополист против жителей Запорожья Во всех районных администрациях города прошли общественные слушания, на которых обсудили проблему установки обще домовых приборов учета газа и варианты разрешения возникающих с конфликтов. Конфликты «Запорожгаза» с жильцами многоквартирных домов стали возникать, когда газовщики начали устанавливать обще домовые приборы учета газа. По мнению людей, счетчики должны быть только индивидуальными. Представители ПАО «Запорожгаз» на слушаниях в Шевченковской районной администрации уверяют – они действуют в правовом поле. И устанавливают приборы учета газа на многоквартирный дом согласно своей инвестиционной программе, которая финансируется за счет средств предприятия. С 1-ого января 2018-ого года постановлением правительства поставка газа будет разрешена только тем потребителям, у которых будут приборы учета расхода газа, поэтому жилые дома без них могут быть просто отключены от газоснабжения. Так как денег на установку поквартирных счетчиков в инвестиционной программе «Запорожгаза» нет, общественники предложили варианты выхода из сложившейся ситуации. А вот официальная позиция городской власти, которая, инициировала проведение общественных слушаний, опубликована на сайте мэрии. Из внесенных участниками слушания предложений - продление сроков установки газовых счётчиков с отсрочкой отключения от газа необорудованных приборами учета потребителей, привлечение бюджетных средств для реализации программы, установка обще домовых счётчиков только по согласию жильцов и многое другое. Итоги подведут позже, а предложения отправят на рассмотрение мэру города, народным депутатам, Кабинету министров и НКРЭ. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпанія "Алекс" на постійну роботу запрошує дизайнера. Оплата за результатами співбесіди. Тел. 213-91-53 (з 9-00 до 18-00) NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО