Запорожские предприниматели надеются на помощь от местных властей Предприниматели Запорожья и Днепра объединились на митинге, который прошел под стенами областной государственной администрацией. Они надеются получить преференции для ведения своей деятельности. Больше всего предпринимателей возмущает неподъемное для бизнеса увеличение налогов при росте минимальной зарплаты и высокие тарифы на коммунальные услуги. К тому же серьезно увеличены штрафные санкции. К примеру, за каждого неоформленного или оформленного не вовремя работника, штраф предпринимателю составит 96 тысяч гривен. На 320 тясяч гривен оштрафуют, если предприниматель не допустил к себе на предприятие проверяющего, рассказывают представители бизнеса. Предприниматели обратились в местные советы по всей стране с просьбой снизить ставку единого налога. В десяти городах Украины их услышали, рассказывает частный предприниматель из Днепра Наталья Эшонкулова. Ни Запорожье, ни Днепр в эту десятку не входят. Но все же и запорожские, и днепровские предприниматели надеются, что местные власти пойдут им навстречу. Предприниматели отмечают, местные власти могут снизить для них и плату за аренду земли. Это тоже могло бы облегчить им финансовую нагрузку. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпанія "Алекс" на постійну роботу запрошує дизайнера. Оплата за результатами співбесіди. Тел. 213-91-53 (з 9-00 до 18-00) NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО